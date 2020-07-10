استشارية تغذية توضح أبرز الأخطاء الشائعة في "الجيم"

قالت الدكتورة هبة المغربي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك بدائل للمكملات الغذائية، لافتة إلى أن مكملات البروتين آمنة ولكن يجب إجراء تحاليل دورية للكلى والكبد كل 3 أشهر، موضحة أن كل شخص لديه معدل بورتيني يحصل عليه خلال اليوم بواقع 1 جرام من البروتين.

وأضافت "المغربي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن البعض يعتقد أن تناول البروتين فقط يؤدي لتكوين عضلات أو "فورمة": "لو واحد أكل فرخة من غير نشويات خالص دة غلط"، موضحة أن النشويات تؤدي لمنح الجسم طاقة وليونة للعضلات.

وأوضحت أن من بين الأخطاء الشائعة في "الجيم"، عدم تناول الطعام قبل التمرينات، "قبل أي تمرين بساعتين تزود في النشويات وتقلل في البروتين وبعد التمرين تزود البروتين وتقلل النشويات"، وتناول القهوة قبل التمرينات لا يسبب مشكلات.