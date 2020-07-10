"التعليم" تناقش تجاوزات امتحانات الثانوية العامة مع مسؤولي لجان السير غدا

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا على مسؤولي لجان السير، وأعضاء غرف العمليات، بضرورة حضور اجتماع مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، لمناقشة تجاوزات الغش في امتحانات الثانوية العامة، في بعض لجان السير.

وجاء في المنشور الذي حصلت "الوطن" على صورة ضوئية منه، أنه "إيماءً إلى ما ورد بعرفة العمليات الرئيسية، التي تعقد بديوان عام الوزارة، لمتابعة أعمال الامتحانات بلجان السير، ومراكز توزيع الكراسة الامتحانية، من وجود بعض التجاوزات بلجان السير، وحرصا من الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات، التي تضمن تحقيق امتحانات منضبطة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص".

يرجى التنبيه مشددا على جميع رؤساء لجان السير، وأعضاء اللجنة الثلاثية، وأعضاء غرفة العمليات المحلية بالمديرية والإدارات التعليمية، بضرورة التواجد يوم السبت 11 يوليو، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، لحضور اجتماع من خلال شبكة فيديو كونفرانس.

جدير بالذكر، أن يوم الأحد 12 يوليو 2020، سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء، (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، و(ورقة ثانية).