"التعليم" تعتبر إجابة قاعدتين نيتروجينيتين أو 4 للسؤال رقم 28 صحيحة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة الأحياء على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة الأحياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

"التعليم" تناقش إجراءات تصحيح امتحان الأحياء للثانوية العامة

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكّد "حجازي"، ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، خاصة أنَّ أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الجدول الزمنى المقرر لها، مشددًا على أنَّ الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وخلال الاجتماع، ناقشت لجنة وضع الامتحان أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار إجابة قاعدتين أو 4 قواعد نيتروجينية كإجابة للسؤال رقم 28 لصالح الطالب؛ حيث أن عدد القواعد النيتروجينية 4 بينما عدد المجموعات التي تنتمى إليها القواعد النيتروجينية 2.

أما فيما يخص ترجمة السؤال رقم 20 في نسخة الامتحان المترجمة إلى اللغة الانجليزية، فقد اعتبرت اللجنة أنَّ إجابة الطالب صحيحة سواء أجاب عن السؤال في صيغته العربية أو باللغة الإنجليزية، وتمّ إدراج ذلك في نموذج الإجابة، وإحالة لجنة الترجمة إلى التحقيق.

ومن المقرر، أنَّ يتمّ البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الأحياء يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020.

وحضر الاجتماع، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، ويسري ساويرس مدير عام تنمية العلوم، وأعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهي عموم مادة العلوم ومشرفي التقدير لمادة الأحياء.