بالصور.. يحيى خليل يصطحب جمهور الأوبرا في رحلة لعالم الجاز

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، نشاطها الفني، حيث انطلقت أولى حفلات المسرح المكشوف تنفيذا لخطة وزارة الثقافة التدريجية والخاصة باستئناف الأنشطة في مختلف المواقع الإبداعية.

وكشفت الأمسية التي أحياها رائد موسيقى الجاز في مصر الموسيقار يحيى خليل، عن ارتفاع الوعي المجتمعي في مواجهة فيروس كورونا، فرغم ارتفاع درجات الحرارة والخوف من كورونا، حرص الجميع على ارتداء الأقنعة الطبية والالتزام بالتدابير الوقائية، كما ساهم أسلوب تنسيق مقاعد المسرح في استكمال الصورة الحضارية والإبقاء على مسافات التباعد الآمن حفاظا على السلامة العامة.

يشار إلى أن الحفل تضمن جولة في عالم موسيقى الجاز شملت مجموعة مختارة من أشهر أعمال الموسيقار يحيى خليل الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني منها، "دنيا، من غير عنوان، أميرة، كريشيندو، حكاوي القهاوي، كرافان، إسبانيا، ديلايلا، يعيش أهل بلدي، بحلم في عالم غريب، إيقاع الروح"، بالإضافة إلى تنويعات على مجموعة من مؤلفات تراث الموسيقي العربية لعمالقة الطرب منها، "بانوراما أم كلثوم، العيون السود، إن راح منك يا عين".