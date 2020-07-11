استشاري مناعة: أعداد مصابي كورونا تقل نتيجة الإجراءات التي تتخذها الدولة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن أعداد مصابي فيروس كورونا تشهد انخفاضا ملحوظا بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، بالإضافة لوصول فيروس كورونا لذروته التي يعقبها الضعف الحادث الآن.

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأطباء يقابلهم مصابين بالكورونا كثيرون حالتهم المرضية بسيطة جدا أو بدون أعراض من الأصل وهي حالات لا تستدعي العزل المنزلي بالإضافة للوعي في التعامل مع العزل المنزلي وأصبحت الأسرة الواحدة بها حالتين أو 3 ويتم علاجهم وعزلهم منزليا.

وتابع الحداد أنه يجب الاحتراز الفترات المقبلة خصوصا وأن هذا الفيروس له كتالوج، ولذلك يجب استمرار تفعيل الاجراءات الاحترازية بقوة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من فيروس كورونا وخطورته في الأماكن المغلقة بالتحديد.

وشرح الحداد على أن الوضع أصبح مطمئنا ويوجد استقرار في الأعداد لقلة حدة الإصابات بنسبة كبيرة جدا، ولكن يجب الاستمرار في الوعي وفي الاجراءات الاحترازية حتى ينتهي الفيروس ويقل المنحنى وينكسر من فترة الثبات التي يمر بها في الوقت الحالي حتى نصل لـ"صفر" إصابات.

واستكمل الحداد قائلا "هناك أبحاث تقول إنه في الأماكن المغلقة الغير جيدة التهوية يكون من السهل انتشار فيروس كورونا وقد يستقر الفيروس في الهواء لفترة أكبر، ولكن لا يعني هذا أن الفيروس هوائي في الشارع بصفة عامة، ولكنه هوائي في الأماكن الضيقة ولذلك يجب التهوية الجيدة وتقليل الكثافة في الأماكن المغلقة والضيقة والحرص على التباعد الاجتماعي".