عمرو أديب: 2 مليون شخص نقلوا العدوى لكل مصابي كورونا في العالم

ناشد الإعلامي عمرو أديب، المواطنين، ارتداء أي نوع من انواع الكمامات، للوقاية من فيروس كورونا، ولتقليل معدلات الإصابة به.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن ارتداء الكمامة يقي بنسبة 65% من الإصابة بالفيروس، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية غسيل اليدين والابتعاد عن الأماكن المغلقة.

وأضاف، أن الأماكن المغلقة بها أعلى نسبة عدوى، والتزام الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر، حال التواجد فيها.

وتابع، أن إحدى الإحصائيات أوضحت أن نسبة 20% من إصابات كورونا فقط هي من نقلت العدوى إلى بقية المصابين: "اللي نقل العدوى لأكثر من 12 مليون ونصف المليون شخص، هم مليوني شخص فقط، وقبل ظهور الأعراض، يمكن نقل العدوى".