مستشار وزير التنمية الأسبق: كلما مرت الدولة بظرف استثنائي نجد مخالفات

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مخالفات البناء الموجودة حاليا هي تراكمات سنوات طويلة لأننا كشعب نستغل الظروف ونفعل كل ما نريده من وراء ظهر القانون، لافتا إلى أن هناك ظروفا مرت بنا مثل ثورة 25 يناير عام 2011 وما تلاها من عدم استقرار للدولة المصرية سمحت بهذا النوع من الفوضى "البناء والمخالفات"، وأنه كلما مر ظرف استثنائي للدولة "فيروس كورونا"، نجد مخالفات ليس فقط في المباني ولكن في احتلال المباني، الطريق، الرصيف، العشوائية في الأسواق.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن أبرز هذه المخالفات هي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والارتفاعات، وفي الإسكندرية كان هناك أكثر من 300 ألف مخالفة في مدينة واحدة وأكثر من 500 ألف قرار إزالة أصدرها المحافظون المتعاقبون وللأسف ما تم تنفيذه عدد قليل جدا من الإزالات.