بنك القاهرة يمول مبادرة "رواد النيل" لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت مبادرة رواد النيل، عن إطلاق برنامج بالتعاون مع بنك القاهرة لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير والترويج لمنتجاتها؛ ومساعدتها على فتح أسواق دولية جديدة وزيادة معدلات التصدير في أسواقها الحالية دون تحميل الشركات أية أعباء مالية.

وذكرت مبادرة رواد النيل التي يمولها البنك المركزي وتنفذها جامعة النيل الأهلية أن مركز التميز للتصدير بالمبادرة سيتولى تنفيذ البرنامج، فيما يتولى بنك القاهرة عملية التمويل، مشيرة إلى أن باب التقديم للبرنامج متاح أمام الشركات حتى 20 يوليو الجاري.

وأوضحت أن الشركات ستحصل على الدعم الفني الكامل حال توافقها مع معايير القبول والالتزام بمقتضيات البرنامج، وذلك سعيا لتنمية الصادرات المصرية كأحد أهداف بنك القاهرة ومبادرة رواد النيل.

وحددت المبادرة عددا من المعايير لقبول الشركات ضمن برنامج دعم الصادرات، منها أن يكون مجال عمل الشركة بالصناعات الهندسية أو أحد مجالاتها الفرعية مثل المعدات والآلات وخطوط الإنتاج والكابلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها والصناعات المغذية للسيارات والمركبات وقطع الغيار، وجميع الصناعات المغذية والمكملة للسلع الهندسية وإنتاج أجهزة الكمبيوتر والالكترونيات وتشكيل المعادن والأثاث المعدني والمعدات الصحية وجميع الأجهزة الطبية والصحية.

وأشارت إلى أنه من بين الاشتراطات أيضا الابتكار والجاهزية وألا يقل عدد سنوات تأسيس الشركة عن 3 سنوات ولديها مكان عمل نشط وسجل تجاري وبطاقة ضريبة وأن يكون لها اسم تجاري وعلامة تجارية وأن يكون تصنيفها ضمن الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة بحسب تعريف البنك المركزي المصري.

وأكدت مبادرة رواد النيل ضرورة أن تمتلك الشركة منتج هندسي ذو جودة عالية، ويفضل حصولها على شهادات جودة معتمدة، وأن تقدم الشركة ملفا يوضح سابق أعمالها.

ونوهت بأن البرنامج يسهم في زيادة قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية عن طريق التجارة الالكترونية، وإتاحة التقييم الفني للوضع الحالي للشركات من ناحية جاهزيتها للتواجد على المنصات الدولية للتجارة الالكترونية، وتقديم تدريبات مخصصة وورش عمل تعتمد على التفاعل والأنشطة التطبيقية.

وأوضحت أنه ستيم تجهيز الشركات التي يتم اختيارها وإعداد ملف لها وتدريبها على صياغة على عقود ومراسلات التصدير وتجهيز جلسات تصوير احترافي للمنتجات وغيرها من الخدمات حتى يتم توصيلها بمنصاب التجارية الالكترونية الدولية، بالإضافة إلى تطوير وتصميم المنتجات الصناعية القائمة أو الجديدة من خلال تدريب وبناء قدرات الشركات في مجال تصميم المنتجات الصناعية وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا.

كما يسهم البرنامج في إدارة سلاسل التوريد والتسويق الالكتروني واختيار أفضل الأفكار المناسبة للتطوير الصناعي والتي تلائم احتياجات السوق المحلي والأسواق التصديرية، وأيضا تصميم وتطوير منتجات الشركات وإنتاج نماذج أولية ومنتجات صناعية جديدة وبناء روابط أعمال وتوصيل الشركات بشركاء دوليين عن طريق المنصات الدولية والمعارض والبعثات الدولية ومنتديات توفيق الاعمال الثنانية.