رواد النيل تطلق مبادرة "خليك ديجيتال"لمساعدة الشركات على التحول الرقمي

أطلقت مجموعة "رواد النيل" الممولة من البنك المركزي المصري وتديرها جامعة النيل الأهلية، مبادرة "خليك ديجيتال"، بهدف توفير حلول لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل في تصريحات لها اليوم، إن التحول الرقمي للشركات والمشروعات هو اتجاه عالمي تحتمه الأوضاع الحالية، لكنها مكلفة ولا تتوافر باللغة العربية ما دفع رواد النيل لتبني مشروع توفير الحلول الرقمية والتكنولوجية من خلال الاستعانة بالشركات الناشئة التابعة للمبادرة لتوفير خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة في العالم في ظل الظروف الحالية.

وأضافت "لبيب"، أن مبادرة "خليك ديجيتال" توفر أنظمة رقمية وبرامج متنوعة لإدارة الموارد والتشغيل والمتابعة وحل مشكلات عدم القدرة على التواجد بكثافة داخل العمل، وكذلك حلول للمساعدة على التسويق الالكتروني للمنتجات والدفع والتحصيل الالكتروني، وذلك من خلال ربط الشركات التي تقدم تلك الخدمات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار متاحة للجميع.

وأكدت أن هذا الاتجاه نابع من دور مبادرة رواد النيل في مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بإستمرار العمل وزيادة المبيعات وتحسين قدرتها التنافسية مع خفض التكاليف اعتمادا على الحلول الرقمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عباس، رئيس برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن مشروع " خليك ديجيتال" يعد أحد المشروعات التى تساهم فيها الشركات المحتضنة ببرنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة بمنتجاتها لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها حاضنة التطبيقات التكنولوجية "SAAS"، الممولة من بنك قناة السويس، وتهدف إلى إيجاد حلول للتواصل والتفاعل سواء بين العاملين والإدارة أو بين الشركة والعملاء الوسائل الرقمية الحديثة، كما يعمل على مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها الكترونيا.

وأضاف أن أزمة كورونا الحالية كشفت عن أهمية الأساليب الرقمية في مساعدة الشركات على الاستمرار في العمل عن بعد عن طريق الأنظمة المتطورة وتحقيق المبيعات باستخدام القنوات الرقمية، مشيرا إلى أن الاحتياج لطرق العمل الرقمية والتكنولوجية الجديدة سيستمر حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح "عباس"، أن برنامج "خليك ديجيتال" سيقوم بربط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في العمل بالأساليب التقليدية مثل التواجد والتسويق المباشر بالشركات التي تعمل على توفير حلول التحول الرقمي التابعة لمبادرة رواد النيل بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية مع المساعدة أيضا على تحسين جودة المنتجات وتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية مع التوسع والانتشار للوصول لشريحة أكبر من العملاء والجمهور.

وأشار إلى أن نحو 20 شركة تنتمي لمبادرة رواد النيل تعمل في مجال البرمجة والتطبيقات الرقمية مستعدة حاليا لتقديم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على توفير حلول للتشغيل والإدارة وتنفيذ الأعمال والمشاركة في المناقصات والتسويق وتوصيل السلع والمنتجات.

ولفت إلى أن "مبادرة خليك ديجيتال" تسمح للشركات وأصحاب الأعمال بتحديد المشكلات التي يواجهونها في أعمالهم من خلال التسجيل على صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والموقع الإلكتروني للمبادرة.