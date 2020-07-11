وكيل "نقل البرلمان": فوضى إعلانات الشوارع من أسباب حوادث الطرق

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، أهمية مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الجديد في وضع ضوابط لعدم نمو عشوائيات الإعلانات واللافتات في المدن، وما ينتج عنها من تلوث بصري وجمالي وعمراني للبيئة.

وأوضح أنه أظهرت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا في نسب حوادث السيارات، إذ بلغت 5220 حادثة في النصف الأول لعام 2019 مقابل 4426 حادثة فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9% نتج عنها 1567 متوفى، 6046 مصابين، 8335 مركبة تالفة، وأنه من ضمن أسباب حوادث الطرق فوضى الإعلانات بالشوارع، وانتشار اللافتات أعلى المحاور بشكل عشوائي وبألوان زاهية مُشتتة للانتباه، وإخفاءها علامات المرور الإرشادية.

وأضاف أن فوضى الإعلانات لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق وتداخل اختصاصاتها ما كان يتيح لبعض الشركات غير الحاصلة على تراخيص أن تضع إعلاناتها دون دفع أي رسوم، فضلا عن تشويه المظهر الجمالي للشوارع.