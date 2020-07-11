نائب يطالب بحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية: يتعرضون لغسل أدمغة

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه مع ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت من الأطفال، يجب تعزيز جهود حماية بياناتهم وهوياتهم على الإنترنت وحمايتهم من الاستغلال التجاري، مطالبا بتضافر الأسر والإعلام ومؤسسات الدولة لحماية أطفالنا من تزايد الجرائم الإلكترونية ضدهم.

وأشار إلى أنه في دراسة جديدة أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أثبت أنه كل نصف ثانية يتم تسجيل طفل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل أزمة كورونا، وأن 80% من هؤلاء الأطفال معرضون للخطر مثل التنمر الإلكتروني وسرقة هوياتهم والاستخدام السيئ لبياناتهم الشخصية، خاصة وأن 35% من هؤلاء الأطفال أقل من 13 سنة.

وأكد أن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والتليفونات الخلوية تفرض علينا جميعاً أسر ومؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني التزامات جمة وعلى رأسها حماية أطفالنا من كل أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وحذر النائب من عملية الاستغلال الجنسي للأطفال، وكذلك التجنيد الإلكتروني فيما يتعلق بغسل الأدمغة والإقناع لدخول مستنقع الإرهاب، وبث خطاب الكراهية، لافتاً إلى أن مثل هذه القضايا لها انعكاس خطير على المجتمع، وهي من أبرز القضايا التي يتم التركيز عليها، ودعا إلى التعامل بحذر وحرص مع شبكة الإنترنت ومراقبة الأطفال لحمايتهم من هذه الجرائم خاصة في ظل تنوع وسائل النصب والاحتيال والابتزاز عبر شبكة الإنترنت والتي تستهدف الجميع.