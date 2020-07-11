 تنفيذ مركز شباب لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة

صرح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنة تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات اللازمة للفائزين بوحدات وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة، إلى أن المشروع يعد إضافة كبيرة للمدينة ويضم حمام سباحة تدريبى وحمام سباحة أطفال، وملحق به مبنى خدمات وغرف لتغيير الملابس وملعب ثلاثي وآخر خماسى وصالة جمينزيوم، ومنطقة خدمات اجتماعية وتشمل (كافيتريا – مطعم - قاعة أفراح مكتبة).

وفي سياق متصل قام المهندس عبدالوهاب صميدة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مدرسة المتفوقين والتي يتم تنفيذها من خلال الجهاز، حيث إنه من المقرر تشغيلها العام الدراسى القادم وتعد الأولى من نوعها بمحافظة الفيوم.

قام رئيس جهاز الفيوم الجديدة بمراجعة أعمال الطرق بمنطقة ١٨٠ فداناً، بجانب المرور على عددٍ من المنشآت بالمدينة لمتابعة أعمال التعقيم بها، وشدد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى تنفيذها.