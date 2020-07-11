بينهم سيدة وطفل.. التصريح بدفن 7 جثامين ماتوا في حادث شاطئ النخيل

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن المعاينة والمناظرة التي جرت لجثامين 7 أشخاص غرقوا في شاطئ النخيل بحي العجمي تبين أن المتوفين لفظوا أنفاسهم الأخيرة بـ "إسفكيسا الغرق"، وتبين أن من بين المتوفين سيدة وطفل 14 سنة، وصرحت جهات التحقيق بالدفن؛ وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت في غضون الساعة الخامسة وعشرين دقيقة صباح الجمعة، حيث نزل عدد من المواطنين إلى مياه شاطئ النخيل بحي العجمي في محافظة الإسكندرية، رغم غلق الشاطئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قرار الإغلاق جعل المواطنين يفكرون في نزول البحر في هذا الوقت المبكر هربا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم.

وفي هذه الساعة المبكرة من الصباح ومع ارتفاع الموج تعرض طفل للغرق بعد نزوله البحر، ما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، إلا أن عملية الإنقاذ انتهت بوفاة 11 شخصا بعد غرقهم في غضون دقائق معدودة، بحسب تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بشأن الواقعة.

وبمجرد تلقي البلاغ بحوادث الغرق، أسرعت قوات الإنقاذ ورجال المباحث والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث بدأت على الفور القوات في محاولات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين.

ونجحت قوات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في انتشال 6 جثامين من مياه البحر، على مدار الساعات الماضية، فيما لا تزال الجهود لانتشال جثث 5 آخرين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.