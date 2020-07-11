بعد غرق 11 مواطنا.. فرج عامر يطالب بمنع الاستحمام في شاطئ النخيل

طالب المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة منع نزول البحر في شاطئ النخيل بعد زيادة حوادث الغرق به.

وقال عامر، في بيان له: آخر حادثة تضمنت 11 غريقا، وسبقها العديد من الحوادث المروعة بهذا الشاطئ دون أي تحرك من الحكومة.

وأكد أن هذه الكارثة مستمرة منذ سنوات رغم توصيات البرلمان بمنع الاستحمام في هذا الشاطئ الذي أطلق عليه شاطئ الموت بلا جدوى.

ولفت إلى أنه تقدم بثلاثة طلبات إحاطة للحكومة بشأن الحوادث في هذا الشاطئ وبيانات عاجلة تطالب بوقف الاستحمام فيه نظرا لزيادة الحوادث، إلا أن الجهات المعنية في الحكومة لم تحرك ساكنا.

وطالب محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ قرار فوري بمنع الاستحمام بهذا الشاطئ حرصا على حياة المواطنين وخاصة الأطفال.