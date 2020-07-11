رئيس جهاز التمثيل التجاري يستقبل المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال

في إطار توجهات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع؛ وخطة الوزارة لتنمية الصادرات المصرية ووصولها للأسواق العالمية،‮ ودور جهاز التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية الذي يلعب دورا مهما بصفته الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج،‮ ‬والمظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية،‮ ‬وأحد أهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية‮، وأيضا طبقا لتوجهات الوزيرة نحو فتح قنوات للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واستقبل الدكتور أحمد مغاوري دياب؛ وكيل أول وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، وفدا من ممثلي اتحاد المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال برئاسة الدكتور هدى يسى.

وفي كلمته أشاد الدكتور أحمد مغاوري بالنجاح الملحوظ والمستمر للاتحاد ودعا إلى مشاركة خططه مع جهاز التمثيل التجاري للخروج بالمنتج المصري والصناعات الوطنية للأسواق الخارجية سواء العربية أو الإفريقية والأجنبية.

وأكد رئيس التمثيل التجاري؛ أن الاتحاد لديه القدرة على عمل علاقات واضحة؛ إلى جانب تنوع القطاعات الاقتصادية المختلفة التي يعمل بها عضواته وأعضائه من رجال الأعمال.

وناشد أحمد مغاوري عضوات الاتحاد ولجنة رجال الأعمال بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية حول المنتجات المختلفة ومواصفاتها حتى يمكن توفير السوق المناسبة بالخارج للمساهمة في تسويقها من خلال مكاتب التمثيل التجاري المتواجدة في الدول الخارجية والبالغ عددها 42 مكتبا حول العالم.

ومن جانبها ؛ قالت الدكتورة هدى يسى رئيس الاتحاد؛ أن الهدف من اللقاء هو خلق جسر للتواصل والتعاون وزيادة التعاملات التجارية الخارجية من خلال جهاز التمثيل التجاري في مصر ومكاتبه في الدول العربية والإفريقية والأجنبية؛ خاصة في تلك الفترة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ مضيفة أن الصناعات الوطنية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها في الأسواق الخارجية خاصة في الأسواق الإفريقية خلال المرحلة الحالية، وهناك طلبا كبيرا عليها؛ خاصة في ظل حالة الركود الصناعي الذي تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب انتشار وباء كورونا المستجد وتأثر الأسواق والصناعات بهذه الجانحة.

وأشارت إلى أن هناك 3 قطاعات يسعى اتحاد المستثمرات العرب إلى تصديرها للأسواق الخارجية وهي القطاع الصناعي والزراعي، التنمية العقارية، الاستشارات الاقتصادية.

وقالت إن السوق الأفريقي يمثل سوقا هاما للمنتجات المصرية، مشيرة إلى زيارة مرتقبة لوفد من رجال وسيدات الأعمال من السنغال وجنوب السودان ونيجيريا وكوريا الجنوبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة دعما للتجارة البينية.