أستاذ "طب وقائي الزقازيق": كاواساكي مرض قديم وغير موجود في مصر

قال الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إن مرض كاواساكي غير موجود في مصر وهو ليس مرضا جديدا، وموجود منذ عام 1967، وكانت أول حالة تم اكتشافها في اليابان فلا داعي للخوف أو الهلع الذي يحدث، ولا يوجد له أي سبب حتى الآن لحدوثه، وموجود بعض الحالات في أمريكا وهو نادر الحدوث يصيب الأطفال الأقل من 5 سنوات.

وأضاف المر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أن الشيء المطمئن هو أنه لا ينتقل من شخص لآخر غالبا، والعلماء والأطباء حتى هذه اللحظة لا يعرفون كيفية انتقاله من شخص لآخر وبالتالي لا يوجد طرق محددة للوقاية منه ولكن يمكن علاجه بسهولة ولا يمثل مشكلة أو خطورة على الأطفال.

وتابع أن أعراضه كثيرة وقد تكون غير مرجحة "منقدرش نقول أن لو شوفنا العلامة عند شخص نقول إنه مريض كاواساكي"، وأهمها الحمي التي تحدث في أغلب الأمراض البكتيرية والفيروسية وتكون عالية فوق الـ39 درجة مئوية ولا يصيب الكبار، واحمرار في العين ولا يوجد إفرازات، طفح جلدي حول الجسم كله وخاصة الأعضاء التناسلية، الشفايف، احمرار الوجه، حدوث تورم في الغدد الليمفاوية في المرحلة الثانية، وتقشير الجلد وألم في المفاصل، وقيء.