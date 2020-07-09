"العربية للتصنيع" توقع بروتوكولا مع جامعة الزقازيق لرعاية المبتكرين

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، مشددا على أن البحث العلمي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة .

وشدد "التراس"، خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الزقازيقأهمية التعاون مع جامعة الزقازيق، باعتبارها من الجامعات العريقة والتي تسهم في إعداد الكوادر العلمية في مختلف التخصصات، مشيدا بامتلاك الجامعة منظومة متكاملة للبحث العلمي في مختلف المجالات الهندسية والعلمية، ورعايتها للعديد من المشروعات البحثية التطبيقية والتي تقدم الحلول الصناعية لمشاكل القطاعات المختلفة بالدولة عن طريق نقل التكنولوجيا لمختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح "التراس"، أنه تم الاتفاق على التعاون في المجالات البحثية والتدريبية من خلال الإستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية في أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة وفي استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة والدراسات العليا ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن المشروعات البحثية ومشروعات الطلبة في مجالات نشاط الهيئة وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة، إضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات العربية للتصنيع المختلفة.

وأشاد الدكتور عثمان سيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع بإعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية وتطلع بدور رئيسي في تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد القومى فى مجالات الصناعة المختلفة، مشيرا لتميز العربية للتصنيع وإمتلاكها خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في تطوير قطاعي البحوث والتدريب وتأهيل الكوادر العلمية في مؤسسات التعليم العالي وفقا لمعايير الجودة العالمية .

وأضاف أن المشروعات البحثية المشتركة نستهدف بها الوصول إلى منتجات مصرية عالية الجودة وإمداد الجهات الصناعية التابعة للعربية للتصنيع بالنتائج العلمية، مشيدا بجهود الهيئة في الارتقاء بنسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة.