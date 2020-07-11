"التضامن": اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أعلنت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة سوف تقوم اليوم بتشغيل وتفعيل الموقع الالكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكامله https://rdis.moss.gov.eg/rdis/ حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارا من 15 يوليو الجاري، مؤكدة على ضرورة حجز مواعيد جديدة حيث أنه تم إلغاء كل الحجوزات السابقة مع ضرورة رفع التقارير الطبية الدالة على الحالة الصحية ودرجة الإعاقة وملأ استمارة بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما أكدت القباج أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين استوفوا الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من 1 مارس إلى 18 مارس، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ 20 يونيو والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد خليل محمد، مدير عام الادارة العامة للتأهيل بالوزارة، أن كل مكاتب التأهيل على استعداد لاستقبال السادة المواطنين كما تم التأكيد على مديري إدارات التأهيل بكل محافظات الجمهورية بالاستعداد للعمل بالمنظومة الجديدة اعتبارا من 15 يوليو وتهيب بالسادة المواطنين مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامات الواقية عند التردد على مكاتب التأهيل.