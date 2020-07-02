خبراء: مراكز الخدمات المتكاملة على الطرق "جديدة" وتساهم في التنمية

توجيهات مباشرة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال تفقده، لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، بضرورة أنَّ تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها، كما تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.

جاء ذلك وفقًا لما نشره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قال الدكتور عماد عبدالعظيم استشاري الطرق والكباري، إن المشروعات التي أقيمت على جوانب الطرق مثل محطات خدمة التموين وإمداد السيارات بالوقود والتي ملحق بها خدماالزيوت والمطاعم وغيرها من الخدمات مهمة جدا في خريطة الطرف ولم تكن موجودة في مصر بهذا الشكل من قبل حيث رغم مدى اهتيمها على الطرق وتسهيل السفر أو السير للمواطنين بطرق آدمية حال اضطر لأي سبب أن يتوقف سواء من أجل البنزين او أي عطال بالسيارة أو للراحة.

وتابع عبدالعظيم في حديثه لـ"الوطن" أن مصر لم تكن تهتم بخدمات الطرق في الوقت الماضي ففي بعض الطرق كانت البنزينة بتعد بـ79 و80 تر عن الأخرى مما يتسبب في العديد من المشكلات على الطريق وهو ما يجرى تداركه في الوقت الحالي، بإنشاء خدمات طرق كل 10 أو 15 كيلو متر علىى سبيل المثال.

وأوضح أن الخدمات تتضمن أيضا مواقف لركن السيارات ومول تجاري، مما يعطي انعكاس ايجابي على حركة المواطين مشيرا إلى ان الطرق في شرق القاهرة تعد إعادة تخطيط للمكان تساعد المواطنين على اختصار الطريق الدائري وتوفير الوقت والوقود مما ينعكس على التنمية.

وقال الدكتور أمجد عامر خبير التنمية المحلية، أن الطرق شهدت طفرة منذ تولي الرئيس السيسي المنصب بخطة زمنية محددة بانشاء عدد من الكباري في مدد قياسية لأول مرة على مستوى لعالم، بحيث يكون الانشاء والتشغيل في مدة لا تقل عن 3 شهور نظرا لإدارة العمل الجاد المستمر على مدار 24 ساعة، إلى جانب الزيارات الدورية من جانب الرئيس.

وتابع عامر لـ"الوطن"، أنه الاهتمام بالمراكز الخدمية على الطرق من شأنه توفير فرص عمل وزيادة نسبة المشروعات إلى جانب توفير خدمات وتسهيل الرحلة على السائقيين، وهو أمر مستحدث منذ تولى الرئيس السيسي وكان بالفعل على طريق بنها الحر طريق شرم الشيخ الجديد وغيرها من الطرق.