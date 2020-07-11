21 أغسطس.. موعد حفل محمد عساف على مواقع التواصل

أعلن المطرب محمد عساف عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" استعداده لتقديم أول حفل أون لاين.

ونشر عساف بيان للمجمع الثقافي في أبوظبي عن الحفل؛ يتضمن البيان موعد الحفل يوم الجمعة 21 أغسطس المقبل.

وعلق عساف: "قريبا إن شاء الله".

ويأتي حفل عساف ضمن سلسلة حفلات الأون لاين، والتي تصدرت التريند، وحققت أعلى نسبة مشاهده عبر يوتيوب كحفل الكينج محمد منير، نجوى كرم، نانسي عجرم، إليسا، تامر حسني، أنغام، جورج وسوف.

محمد عساف طرح مؤخرا أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان "شهالحلاوة"، من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان.