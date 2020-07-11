13 مرشحا لـ"الشيوخ" يخضعون للكشف الطبي بمستشفيات القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، إجراء 13 مرشحا محتملا لانتخابات مجلس الشيوخ لاختبارات الكشف الطبي، ليرتفع إجمالي من وقعوا الكشف الطبي بالمحافظة إلى 25 مرشحا.

من جانبه أشار الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزي، إلى أن 6 مرشحين تقدموا اليوم لإجراء الكشف الطبي طبقا للنموذج المعتمد من وزارة الصحة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 13 بطوخ .

كانت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل الوزارة، أعلنت تخصيص 4 مستشفيات بنطاق المحافظة للكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها أغسطس المقبل حيث من المقرر فتح باب التقدم للترشيح السبت المقبل 11 يوليو وحتى 18 من الشهر نفسه.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، إن المستشفيات الـ4 هي "ناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليمي وطوخ المركزي والقناطر الخيرية".

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن السبت الماضي جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ.

وتبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين 9، و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة 19 من الشهر نفسه.

وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، و8 و9 من بالداخل، كما سيجري إعلان النتيجة النهائية 16 من الشهر نفسه.

على أن يتم فتح باب الترشح بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات، لراغبي الترشح في الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 18 من نفس الشهر.