اتحاد عمال القليوبية يتواصل مع الشباب المرشح لمجلس الشيوخ

شهد اتحاد محلي عمال القليوبية برئاسة محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، اجتماعا لشباب العاملين بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور هيئة المكتب وأعضاء مجلس إدارة السكرتارية، لمناقشة الوضع بالشارع السياسي والترشيحات الخاصة بالشباب لمقاعد مجلس الشيوخ و الانتخابات البرلمانية القادمة وكيفية دعم سكرتارية الشباب للمرشحين من شباب عمال القليوبية.

تناول الاجتماع الذي يعد أول تحرك شبابي عمالي لدعم الشباب المرشح لمجلس الشيوخ لبناء كتلة عمالية، كيفية التواصل الدائم مع العاملين بالشركات والمصانع داخل القليوبية.

وقال مراد سالم، سكرتير الشباب ونائب رئيس اتحاد محلي القليوبية، إن الاجتماع أوصى بتشكيل لجان بسكرتارية شباب القليوبية للتواصل مع الشباب المرشح لعضوية مجلس الشيوخ بعد قبول أوراقه، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعاد للدولة هيبتها وأصبحت مؤسساتها تبنى على أيدي الشباب وأعطاهم الفرصة للمشاركة في المجالس النيابية بحكم الدستور.

وأشار سالم، إلى تشكيل لجنة مكونة من أعضاء هيئة مكتب السكرتارية للرد على أية استفسارات تخص إجراءات وخطوات الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة لشباب عمال القليوبية.