أحمد عصام يبدأ تصوير مسلسل "طلقتك نفسي"

بدأ الفنان أحمد عصام تصوير مسلسله الجديد "طلقتك نفسي" المقرر عرضه في الفترة المقبلة، والتي تدور أحداثه حول ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي، ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل وغيرهم من الأسباب؛ والنتيجة غالبا تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب إذ يقع ضحيتها غالبا الأولاد، وهي "أنت طالق" لفظ واحد صغير يتوقف عليه مصير عائلة بأكملها.

مسلسل "طلقتك نفسي" من بطولة أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى، ضيوف الشرف بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون، وإخراج محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدي.

المسلسل قصة أحمد عصام، سيناريو وحوار أحمد عصام، وأحمد صبحي، ويتميز بطابع كوميدي واجتماعي مكون من 30 حلقة مقسمة على حكايات ولكل حكاية حلقتان ترصد مشاكل الزواج السريع.