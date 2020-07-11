230 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 15%

ارتفعت حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الإدخار ذات العائد الثابت بنسبة 15%، إلى 230 مليار جنيه، منذ إطلاقها في مارس الماضي، استفاد منها نحو 1.33 مليون مواطن، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 166 مليار جنيه، استفاد منها 1.33 مليون عميل.

وأضاف مصدر مسؤول ببنك مصر، إن حصيلة البنك من تلك الشهادات، بلغ 63 مليار جنيها، قام بشرائها 333 ألف مواطن.

وكان بنكا الأهلي ومصر، قد طرحا في 20 مارس الماضي، شهادات ادخارية مدتها عام واحد، وذات عائد ثابت نسبته 15% يوزع شهريا، وحدد البنكين وسائل شراء تلك الشهادات من خلال الوسائل الالكترونية، سواء الموبايل بانكنج أو الانترنت البنكي أو البريد الالكتروني، أو الاتصال بخدمات العملاء.