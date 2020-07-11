لجنة "أزمات دجوي" بالقليوبية تدشن قافلة طبية مجانية للأهالي

نظمت لجنة إدارة الأزمات بقرية دجوي بمركز بنها بمحافظة القليوبية قافلة طبية مجانية للكشف على الأهالي، تحت شعار "رد الجميل"، بمشاركة أبناء القرية من الأطباء وهيئات التمريض والصيادلة وطلاب كليات الطب، للمساهمة في تقديم خدمة طبية مجانية للأهالي.

وتضمنت القافلة الكشف بالمجان وعمل رسم قلب وتحاليل طبية وقياس الضغط والسكر، وصرف العلاج، بالمجان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشكل أهالي قرية دجوي لجنة شعبية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس بالقرية ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم، ونشر الوعي بين المواطنين في ظل ظهور إصابات بالفيروس في القرية والقرى المجاورة.

وجرى تشكيل 4 لجان فرعية، هي اللجنة الطبية ومهمتها الكشف على الحالة وأخذها للمستشفي ذهاباً وإياباً مجانا وتأمين عزلها في المنزل في حالة إيجابيتها وتوفير الدواء اللازم حتى تمام الشفاء، مع أخذ عينة دم من المخالطين والذهاب بالعينة بالمعامل المختصة حيث تتكون اللجنة من طبيب حميات وصديلي وممرض إسعاف ومتخصص في أخذ العينات.

وجرى تشكيل لجنة للموارد تختص بجمع التبرعات وتوفير المعدات اللازمة للجنة الطيبة، وتوفير الأدوية والمستلزمات للعلاج، ولجنة للتوعية وتختص بتوعية أهل القرية بالإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة على المرض والتعامل مع ظهور أي أعراض على أي شخص، ولجنة اتصال وهي مختصة بالتواصل مع الجهات الصحية والأمنية في حالة ظهور حالة إيجابية، وتوجيهها والبحث عن مكان لها في أحد المستشفيات حتى تمام الشفاء.