لجنة شعبية لإدارة أزمة كورونا في قرية دجوي ببنها

شكل أهالي قرية دجوي بمركز بنها لجنة شعبية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تفشي الفيروس بالقرية، ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم، ونشر الوعي بين المواطنين، وذلك في ظل ظهور إصابات بالفيروس بالقرية والقرى المجاورة.

وقام الأهالي بتشكيل 4 لجان فرعية، منها اللجنة الطبية، وتتكون هذه اللجنة من طبيب حميات وصيدلي وممرض إسعاف ومتخصص في أخذ العينات، ومهمتها الكشف على الحالة وأخذها الي المستشفى ذهابًا وإيابًا مجانًا، وتأمين عزلها في المنزل في حال ايجابية عينتها، وتوفير الدواء اللازم حتى تمام الشفاء، مع أخذ عينة دم من المخالطين والذهاب بها للمعامل المختصة.

أما اللجنة الثانية فهي "الموارد"، وتختص بجمع التبرعات، وتوفير المعدات اللازمة للجنة الطيبة، وتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية للحالات.

وتختص لجنة التوعية - وهي اللجنة الثالثة- بتوعية أهل القرية بالإجراءات الوقائية اللازمة للسيطرة علي المرض، والتعامل مع ظهور أي أعراض على أي شخص، بينما تختص اللجنة الرابعة وهي "الاتصال"، بالتواصل مع الجهات الصحية والأمنية في حال ظهور حالة إيجابية، وتوجيهها، والبحث عن مكان لها في أحد المستشفيات حتى تمام الشفاء.

يقول السيد بحيري حلاوة رئيس جمعية المجتمع المحلي بالقرية، إنه تم تخصيص 4 أرقام تليفون للتواصل بين المواطنين واللجنة، حيث خصص للتبرع رقم بـ01220993884، والتطوع على رقم 01558774306، والاقتراحات على رقم 01006301756، والإبلاغ عن حالات الاشتباه على رقم 01032032821، والاستفسارات على رقم 01140076620.

وأشار محمد العزاوي منسق المبادرة إلى تقسيم القرية إلي 4 قطاعات، وتخصيص منفذ بكل قطاع لتوزيع الكمامة والجونتي والكحول بأسعار رمزية، بمنطقة محطة المياه بوسط البلد، و3 منافذ أخرى بمناطق العوامر والشرفا والبطاوية، مشيرًا إلى توفير الكمامة والجوانتي بسعر 2 جنيه وزجاجة الكحول بسعر 8 جنيهات.

وأضاف "العزاوي" أن اللجنة استطاعت بالجهود الذاتية توفير أجهزة للتنفس الصناعي، وقياس الضغط والسكر وقياس درجة الحرارة بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود رجب عضو المبادرة.