الصحة العالمية: شلل الأطفال لم ينته.. و37 إصابة في العالم العام الماضي

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن مبادرة تطعيم شلل الأطفال بالحقن لمواليد عامي 2016 حتى 2018 ضمن استراتيجية القضاء على المرض في كل دول العالم.

وتابع أن التطعيم عن طريق الحقن يحتوي على 3 أنواع من سلالات فيروس شلل الأطفال لضمان زيادة مناعة الأطفال.

وأكد أنه حتى الآن يوجد حالات ولم يختفي المرض، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الإصابات 37 إصابة في العالم العام الماضي بينما خلال النصف الأول من 2020 بلغ عدد الحالات 72 إصابة خلال 2020 واصفا إياه بالمؤشر الخطير.

وأشار في فيديو بث له على الصفحة الرسمية للمنظمة إلى أن تطعيم شلل الأطفال عن طريق الحقن الذي يحصل عليه الأطفال في مصر نفس النوع الذي تأخذه كل الدول الغنية في كل الدول، موضحا أن معايير منظمة الصحة العالمية واحدة في كل الدول.

وشدد على ضرورة الذهاب إلى مراكز الصحة لأخذ التطعيمات في مواعيدها مع الالتزام بطرق الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم الزحام.

ونصح الدكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية بضرورة تناول الأطفال لكل التطعيمات الأساسية، مؤكدا أنها جزء من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أنه في ظل تواجد مرض الكورونا والذي أصبح في تزايد مستمر ويتم تسجيل مليون إصابة أسبوعيا مما أدى إلى عزوف المواطنين عن خدمات الرعاية الأساسية الأولية من تطعيمات إجبارية ورعاية الحامل.

وأوضح أن التطعيمات توفر جيل جديد محمي من الإصابة بالأمراض وعدم الحصول على تطعيمات إجبارية يتسبب في ظهور أمراض اختفت من مصر ويعطي فرصة لها.

وشدد على ضرورة الذهاب إلى مراكز الصحة لأخذ التطعيمات في مواعيدها مع الالتزام بطرق الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعدم الزحام، مضيفا أن مكاتب الصحة بها فرق طبية مدربة ويوجد تنسيق لتقليل التزاحم.

وأوضح أن مرض شلل الأطفال قديم منذ عهد الفراعنة والسبيل الوحيد للوقاية منه هو التطعيم، مشيرا إلى أن منظمة الصحة الغالمية أقرت تطعيم شلل الأطفال لجميع المواليد من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأكد أن دول العالم لم تقضي على المرض ويتوفر منه نوعين من التطعيم أحدهم نقط من خلال الفم بجانب الحقن ومنها نوعين النوع الأول حقنة واحدة في العضل عند عمر 4 شهور، ونوع آخر حقنتين تحت الجلد في الذراع بينهم شهر، لافتا إلى أن الفرق بينهم في تركيز التطعيم وكلاهما واحد.

وأشار إلى أن تطعيم شلل الأطفال الذي يؤخذ على جرعتين يوفر مناعة أعلى من حقنة العضل.

وتابع حديثه بأن التطعيم ذا جودة عالية ومطابق لمواصفات المنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه ليس له أي أعراض جانبية سوى ألم مكان الحقنة.

وأوضح أن الطفل في حالة مرضه بأي مرض يمكن تأجيل تناول تطعيم شلل الأطفال لحين شفائه، لافتا إلى أن التطعيم آمن وحاصل على شهادات اعتماد وجودة.

وأكد أن التطعيمات تحفظ في سلسلة تبريد في درجة 200 من وقت تصنيعه إلى أن يحصل عليه الطفل، كما تتابع مكاتب الصحة مأمونية التطعيم قبل إعطائها للطفل، كما تستخدم الحقن ذاتية التدمير في التطعيم أي مرة واخدة للطفل لضمان أمانها، موضحا أن تطعيم شلل الأطفال مكون من 3 أنواع سلالات للفيروس.