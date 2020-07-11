وسائل إعلام: اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان
كتب:
وكالات
12:46 م | السبت 11 يوليو 2020
ظهرت بؤر لتفشي فيروس كورونا في عدد من القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة في جزيرة أوكيناوا بجنوبي اليابان، حسبما أفادت صحيفة "ريوكيو سيمبو" المحلية.
وذكرت الصحيفة أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة بالعدوى في تلك القواعد حتى الآن، بما فيها 38 حالة في قاعدة "فوتنما" للمارينز.
ووفقا للصحيفة اليابانية، فقد شهدت مناطق في وسط محافظة أوكيناوا خلال شهري يونيو ويوليو حفلات شواء حاشدة بحضور عدد كبير من العسكريين الأمريكيين والسكان المحليين.
وأمس الجمعة، أعادت القيادة العسكرية الأمريكية فرض القيود على حركة الأفراد العسكريين والموظفين في القواعد الأمريكية باليابان، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات في تلك القواعد. وتم تجديد منع العسكريين استخدام وسائل النقل العام، كما فُرضت قيود على زيارة المطاعم والمقاهي.
يذكر أنه حتى الآن تم رصد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في أربع من القواعد الأمريكية في اليابان.