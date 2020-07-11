نقيب الفلاحين: نزرع 50 ألف فدان باذنجان.. وصدرنا ما يزيد عن 819 ألف طن

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الباذنجان دائما ما تكون في متناول الجميع، حيث يتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 3.5 جنيه، لافتا إلى أن مصر تزرع ما يقارب من خمسين ألف فدان سنويا من الباذنجان في ثلاث عروات أساسية هي العروة الصيفي مبكرة ومتأخرة وتزرع المبكرة في شهر مارس، والمتأخرة في شهري إبريل ومايو ويطرح إنتاجها في شهر أغسطس والعروة النيلية وتزرع في يوليو وأغسطس وتطرح إنتاجها في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والعروة الشتوية، وغالبا ما تزرع داخل صوب في شهري نوفمبر وديسمبر وتطرح محصولها من مارس إلى مايو.

وأشار عبدالرحمن إلى أن بذور الباذنجان تزرع في مشاتل لمدة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين ونصف ثم تنقل الشتلات إلى الأرض المستديمة، وتابع نقيب عام الفلاحين أن صادارت مصر من الباذنجان وصلت منذ بدء موسم التصدير وحتى الشهر الجاري نحو 819 طن.

وأوضح عبدالرحمن أن الباذنجان يعرف بقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة مثل المنجنيز، والذي يعد أحد مكونات الإنزيمات المضادة للأكسدة والفيتامينات المهمة مثل فيتامين "أ" و"ج" و"ك".

ويساهم تناول الباذنجان بطريقة صحية في الحفاظ على الصحة العامة للجسم وخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ويساعد في امتصاص السكر وتحلل سكر الجلوكوز والمحافظة على صحة القلب.