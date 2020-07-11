تعرف على حصيلة إجراءات تقنين وضع اليد في القليوبية

تعمل لجان تقنين أراضي أملاك الدولة المشكّلة على مستوى مدن المحافظة، على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وخلال السطور التالية نستعرض أعمال اللجان وحصيلة الغرامات، ورسوم التقنين التي جري سدادها من الحالات الجادة.

إجمالي عدد حالات الفحص الجادة 2713 حالة بنسبة 93.6%، وسددت رسوم الفحص المقررة.

إجمالي عدد الحالات المتقدمة للتقنين من الأراضي الزراعية 512 حالة على مساحة 126.835 فدان

بلغ عدد الحالات لتقنين أراضي مباني 2201، على مساحة 479433 مترا مربعا.

بلغ إجمالي رسوم الفحص التي جرى تحصيلها من الحالات التي تقدمت بطلبات للتقنين، 6 ملايين و559 ألفا و784 جنيها.

بلغ إجمالي رسوم لجان المعاينات حتى الآن مليونا جنيه.

جرى تحصيل 36 مليون جنيه من العقود، التي جرى تحريرها للمواطنين الذين أثبتوا جدية تلك الطلبات.

ويجري تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال أو عدم جدية، يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار أعمال اللجان الخاصة بتلقى طلبات تقنين وضع أراضي أملاك الدولة وسرعة البت في تلك الطلبات لبدء الإجراءات اللازمة لسداد الرسوم المقررة على كل مواطن، حسب مساحة الأرض المقدم لها الطلب.