مطار أسيوط يستقبل أولى رحلاته بمدافع المياه 

استقبل مطار أسيوط الدولي، أولى رحلات شركة "السلام إير" القادمة من مطار صلالة بعمان، والتي أقلت على متنها 150 راكبًا.

وتمّ استقبال الطائرة بتقليد رش المياه فور الهبوط كتقليد شائع معبر عن السعادة لوصول أولى الرحلات.

وكان في انتظار هبوط الطائرة، أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولي، وفريق العلاقات العامة، مع الحرص على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية بإجراءات السلامة والتطهير، قياس درجة الحرارة، التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة في أنحاء المطارات المصرية لتوعية الركاب والحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين بالمطارات المصرية.