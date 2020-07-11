بـ1.3 مليار جنيه.. تشطيب 5304 شقة بجمصة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، التشطيبات النهائية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقه الشيخ زايد بمدينه جمصة، بإجمالي 221 عمارة سكنية تضم 5304 وحدة سكنية، بتكلفة قدرها مليار و300 مليون جنيه.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشروع ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والذى تقوم بتنفيذه فى عدد من المحافظات لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، بمشاركة إشرافية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المحافظ إن مشروعات الإسكان الاجتماعي تأتي تلبيى لمطالب واحتياجات مواطنى الدقهلية من السكن الملائم، مضيفًا أن إجمالي عدد وحدات الإسكان الاجتماعي بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بلغت 13 ألف وحده سكنية.