الثلاثاء.. تسليم كراسة التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، على ضرورة تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 على أن يتم توزيعه داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وبعد التأكد من استلام كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع والتي لم يسلمها الطالب وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.

وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية في المواعيد المقررة وفي حالة تأخير التوزيع لأي سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملاً، ويتم تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي على الانضباط والالتزام بالمواعيد، والحفاظ على سير اللجان بهدوء ودقة والالتزام بنموذج الإبلاغ اليومي عن الحالات المرضية إن وجد، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميًا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد والحفاظ على المسافات الآمنة.