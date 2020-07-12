حظك اليوم الأحد 12-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعالم الفلك، ويختلف كل برج عن غيره من الأبراج في الشخصية والسمات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه لكن عليك بتنظيم جهدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تلتقي بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تشارك الجميع بحب وود وتحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك وقدرتك على العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط ولتنظم أفكارك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تنظيمك لأعمالك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تمهل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تميل للاهتمام بمن تحب وتنشغل بالعطاء وتجمعك به أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تكرر أخطاء الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمدك بكل الطاقة والحماس وتزدهر قدرتك على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تهتم بمراجعة خطواتك واعتن بالأمور المالية لتجد حلول.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تصر على إنجاز واجباتك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.