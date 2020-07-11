حظك اليوم السبت 11-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم علم الأبراج بالصفات الشخصية الخاصة بكل برج على حدة، وتنقسم إلى 4 تقسيمات مختلفة وتتمثل في "أبراج ترابية، أبراج نارية، أبراج مائية، أبراج هوائية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تجعلك مؤثرا ومقنعا جدا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم واعمل في صمت واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشاريع واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع وقد تعقد اتفاقا جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بانطلاقة اجتماعية واحتفال مع الأحباب والأصدقاء واليوم ممتاز لمعرفة الأعداء والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر لثلاثة أيام حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الكواكب تتراجع في مواجهة برجك وقد يدفعك ذلك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك ملهما وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر في الآخر وتعلم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وإذا طلبت عونا ماديا فعليك أن تقدم ضمانات كافية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للاجتهاد في سبيل إقناع بعض الجهات بأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق للغاية وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد لطفي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس ويدعمك ذلك وتنظم وقتك وجهودك وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمن تحب وتنفعك بصيرتك في استنتاج ما مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم إصرارا وتعدك الكواكب بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر معاكس والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المال والفرص متاحة اليوم لتحقيق مكاسب بشرط أن تضاعف تركيزك وتدرس خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على علاقتك بمن حولك وتجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.