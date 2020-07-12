حظك اليوم الأحد 12-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء متقلب المزاج، إذا يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا، وفي الوقت ذاته يمكن يمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

قد تلتقي بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.