حظك اليوم الخميس 9-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر الحب من الأمور الشيقة والممتعة للغاية مع مولود برج الجوزاء، فهو شخص مخلص وحيوي في الحب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظا ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.