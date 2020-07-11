الدولار يفقد عرشه فى سوق العملات

قدرت الخسائر فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه،11 قرش خلال 7 أيام، ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ16.06 مقابل 16.17 أول الشهر.

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن الانخفاضات المتتالية فى سعر الدولار، كان له تأثير سلبى على العديد من الاقتصاديات العالمية، إلا أن الانخفاض على الاقتصاد المصري محدودة بفضل سياسات البنك المركزي.

وقال أن تأثير التراجعات المستمرة فى سعر الدولار، أن يكون له تأثير سلبى كما يحدث فى الارتفاع، خاصة فى مجال الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والمعدنية والمواد الخام، بل وتحدت نتائج إيجابية على التعاقدات الجديدة التى تتراجع مابين 5 إلى 10%.

ويقول بالنسبة لأصحاب الودائع الدولارية ومخاوفهم من التراجع المستمر فى سعر الدولار، لا يدل على ضعف الاقتصاد المصرى، لكنها أزمة عالمية، يتأثر بها الجنيه كسائر العملات، لافتا إلى أنه لدينا عمليات إصلاح اقتصادى مستقرة.