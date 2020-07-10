الليرة تواصل هبوطها أمام الدولار.. وتوقعات بانكماش حاد في اقتصاد تركيا

شهدت أسواق العملات في تركيا، ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الليرة التركية، اليوم الجمعة، في ظل التوترات التي تشهدها البلاد في سوق صرف العملات.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية، إن الليرة المحلية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.85 إلى 6.8645 ليرة تركية، ووصل سعر اليورو إلى 7.7441 ليرة، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

أكد الخبراء في وقت سابق أن الاقتصاد التركي سيتعرض لانكماش حاد خلال العام الجاري تحت وطأة أزمة وباء فيروس كورونا المتفشي في الأراضي التركية.

وأضاف خبراء للصحيفة أن تواصل ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية لا ينذر بالخير أبدًا. ومن الممكن أن يتعرض الاقتصاد التركي للكثير من خيبات الأمل في الفترة القادمة بسبب الانهيار الاقتصادي الذي سببه فيروس كورونا المستجد.