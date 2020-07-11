رامي جمال لعمرو السولية: "احبس اللى تنمر ببنتك.. لما يتجاب هتشوفه قطة"

تضامن الفنان رامى جمال، مع عمرو السولية، لاعب الوسط بالنادى الأهلى، بعد التعليقات المسيئة والتنمر ضد ابنته صاحبة الـ3 سنوات، قائلاً: "فى ناس الكيبورد مقوى قلبها.. ولما يتجاب هتشوفه قطة".

وقال رامى، فى حديثه للسولية عبر تويتر: "بص حبيبى.. أنا شايف إنك تحبس اللى كتبوا كده، ده أبسط حقوقك، ويبقى درس مهم للى أهله معرفوش يربوه يربيه القانون، لأن فى ناس الكيبورد مقوى قلبها، ولما هيتجاب هتشوف قطة.. اسألنى أنا، وأنا هقولك تروح فين ينجزك".

يذكر أن عمرو السولية، استقر على تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت، لاتخاذ موقف ضد بعض الحسابات التي اخترقت خصوصيته وقامت بالتحرش بابنته التي لم تتجاوز ثلاث سنوات ونصف، بعد نشر صور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء استقرار السولية على اتخاذ الطرق القانونية تجاه بعض المتجاوزين، بسبب عدم احترامهم لخصوصيته، ومحاولة للقضاء على التحرش، وتنظيف المجتمع من بعض الأشخاص الذين يحاولون بث الخوف والرعب في قلوب الأباء والأمهات عن طريق التحرش، ولمحاولة تحقيق مناخ جيد للجميع للعيش فيه بعيدًا عن التحرش الذي زاد في الفترة الأخيرة.