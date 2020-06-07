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محمد هنيدي: "آخر حاجة قبل الحظر كنا بنسقف مع رامي جمال"

كتب:

ضحى محمد
04:39 ص | الأحد 07 يونيو 2020
محمد هنيدى

محمد هنيدى

داعب الفنان محمد هنيدي جمهوره بشأن الحظر وانتشار فيروس كورونا من خلال "تويتة" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتب هنيدي عبر حسابه "آخر حاجة فاكرها قبل الحظر ده اننا كنا بنسقف مع رامي جمال" .

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور والفنانين منهم الفنانة تارا عماد قائلة، "اوعى توقف"، وعلقت ياسمين عبد العزيز "بسقف سقف".

كان النجم محمد هنيدي قد تعرض لأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، وعلى إثرها جرى حجزه بأحد المستشفيات، وأجريت له عملية قسطرة بالقلب وتركيب دعامات، وهو ما أدى إلى عدم حضوره جنازة الفنان القدير الراحل حسن حسني.