مفاجأة من التموين: شطب شعار الأهلي القديم بسبب عدم تجديده في المدة القانونية

كشف جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شعار النادي الأهلى الشهير "كلمتي النادي الأهلي يتوسطهم نسر" تعرض للشطب في وقت سابق، بعدما لم يجدد الأهلي شعاره في المدة المحددة قانونًا.

وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه سبق و تقدم النادي الأهلي للرياضة البدنية بأول طلب تسجيل لشعار النادي عام 1999 عبارة عن (كلمتي النادي الأهلي يتوسطهم نسر) ولكن تم شطبها لعدم التجديد في المدة المحددة قانونا.

ووفقا للبيان، ففي عام 2007 تقدم بطلب تسجيل جديد لشعار النادي عبارة عن "الأهلي 1907 نادي القرن" مع رسم درع النادي الأهلي يتوسطه نسر كما هو موضح بالصورة وذلك بعد حصوله رسميا على هذا اللقب في 2001 وتم قبول طلب التسجيل بعد استيفاء كافة الإجراءات المشار اليها وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.