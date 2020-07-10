مصدر بـ"التموين": مواد قانونية قد تمنع الزمالك من لقب "نادي القرن"

عدد مصدر بجهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مواد قانونية قد يرفض بسببها طلب نادي الزمالك المقدم الأحد الماضي، بشأن تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، الذي مازال قيد الدراسة.

وأشار إلى أنه قبل السماح رسميا للزمالك باستخدام اللقب وإخطاره بالموافقة، سيتم التأكد أن العلامة التجارية غير متطابقة أو متشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات أو الخدمات، أو أن تكون خاضعة لما يسمى بـ"صور الغير" ما لم يكن مع المتقدم بالطلب -الزمالك- موافقة على استعمالها، وذلك وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية.

وبحسب المصدر، فإن القانون أيضا يمنع إصدار العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أو أن تحدث لبسا لدى الجمهور.