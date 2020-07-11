الولايات المتحدة تحذر رعاياها في الصين من خطر التعرض للاعتقال التعسفي

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في الصين من تزايد خطر التعرض لتنفيذ تعسفي للقانون هناك، قد يشمل الاعتقال والمنع من مغادرة البلاد.

وقالت الوزارة في رسالة وجهتها عبر البريد الإلكتروني، اليوم السبت، للأمريكيين في الصين: "قد يتعرض مواطنون أمريكيون للاعتقال دون إمكانية الوصول لخدمات قنصلية أمريكية أو تلقيهم معلومات عن الجرم المنسوب إليهم"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الخارجية الأمريكية أنهم قد يواجهون "عمليات استجواب واحتجاز مطولة" لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".

وأضافت الوزارة: "من الممكن أن يقوم أفراد الأمن الصينيين باعتقال أو ترحيل مواطنين أمريكيين بسبب تبادل رسائل إلكترونية خاصة تتضمن انتقادات للحكومة الصينية".

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.