ترامب: لا أفكر في المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يفكر حاليا، في إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين.

وأشار ترامب -في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أنه من غير المرجح أن يتم إبرام المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين، إذ تضررت العلاقات بين البلدين بشدة بسبب تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "كان بإمكانهم إيقاف الوباء ولكنهم لم يوقفوه، منعوه من الوصول من إقليم ووهان إلى الأجزاء الأخرى من الصين، تضررت علاقاتنا مع الصين بشدة".

وكانت الولايات المتحدة والصين قد وقعتا اتفاق تجاري مبدئي "المرحلة الأولى" في منتصف يناير يتضمن التزامات من الصين لتعزيز مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.

وخفضت الاتفاقية التعريفات الجمركية على بعض الواردات الصينية ولكنها تركت تعريفات أخرى سارية.

لكن جائحة كورونا أدت إلى تعقيد عملية متابعة الاتفاق وقللت فرص التوصل إلى اتفاقية ثانية، قال مسئولون في إدارة ترامب إنها ستعالج قضايا مثل الملكية الفكرية والتكنولوجيا والشركات المملوكة للدولة والإعانات الصناعية.

وقد أصاب فيروس كورونا ،الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية- أكثر من 12 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من بينهم أكثر من 3 ملايين في الولايات المتحدة، وقد تسبب أيضا في أضرار بالغة للاقتصاد الأمريكي، حيث تم إغلاق العديد من الشركات لأسابيع لإبطاء انتشار المرض.

وألمح الرئيس الأمريكي مرارا إلى أن الصين ربما سمحت عمدا بانتشار الفيروس في أجزاء أخرى من العالم، متسائلا لماذا لم تتعرض أجزاء معينة من الصين لضربة قاسية خارج مقاطعة هوباي التي تقع فيها مدينة ووهان.