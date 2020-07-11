نبيل الحلفاوي يحذر من حساب مزيف للفنانة إنعام سالوسة على تويتر

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، لا تملك أية حسابات خاصة بها على موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

وشارك نبيل الحلفاوي، حسابا يحمل اسم الفنانة إنعام سالوسة، تقول من خلاله: "البتاع تويتر ده مبفهمش منه حاجة خالص".

وقال "الحلفاوي"، عبر حسابه على موقع التغريدات الصغيرة تويتر، "حساب مزيف، الفنانة إنعام سالوسة، ليس لها أكونت على تويتر أساسا".

وشاركت إنعام سالوسة، في شهر رمضان الماضي، بمسلسل الفتوة، مع ياسر جلال، رياض الخولي، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، مي عمر، نجلاء بدر، عايدة رياض، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

كما شاركت إنعام سالوسة، بمسلسل الاختيار، الذي جسد حياة البطل أحمد منسي، وأبطال الكتيبة 103 في ملحمة كمين البرث عام 2007، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.