إعادة لأوهام الخلافة.. باحثون يكشفون أسباب تحويل آيا صوفيا لمسجد

مبنى شُيد قبل خمسة عشر قرنا ليكون كاتدرائية، وحوله العثمانيون في ما بعد إلى مسجد، وفي عام 1934 تم تحويله إلى متحف، أثار جدلا على الصعيد الداخلي التركي بل والشأن الغربي، في الآونة الأخيرة بعد أن وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما يقضي بتحويله من متحف إلى مسجد، بعد فترة وجيزة من إبطال محكمة تركية أمس الجمعة، وضع الموقع الأثري، الشهير عالميا، في مدينة إسطنبول.. إنه متحف آيا صوفيا التاريخي.

قرار تحويل المتحف المدرج لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو) في قائمة مواقع التراث العالمي، إلى مسجد له دلالات عدة تشابهت لدى خبراء العلوم السياسية والمختصون في الشأن التركي والمفكرون الأقباط معتبرين ذلك خطوة جديدة من الرئيس التركي في طريق محاولاته لمد نفوذه الداخلي.

قال الدكتور كرم سعيد، خبير في الشأن التركي، إن تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد يحمل عدة دلالات سواء على المستوى الدخلي أو الخارجي، وعلى المستوى الداخلي يأتي في وقت تتراجع فيه شعبية حزب العدالة والتنمية مما يجعل هذه الخطوة تتجه إلى كسب قطاعات جديدة للحزب خاصة في سياق محاولة تعويض الرصيد والتاكل في شعبية الحزب.

وأما الدلالة الثانية تتمثل حسب تصريحات الخبير في الشأن التركي لـ"الوطن" في أن تحويلها من متحف إلى مسجد يسعى إلى أن ينهي فكرة علمانية الدولة وفكرة فصل الدين عن السياسة، كما أن ذلك يعد استعادة لفكرة الإمبراطورية العثمانية التي زالت، لكن في الوقت ذاته لا يمثل صراعا بين المسيحية والاسلام لكنه سيؤدي إلى تراجع الصورة الذهنية لتركيا في المجتمعات الاوروبية خاصة وأنها ستواجهه انتقادات عدة سواء من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

ولفت الخبير في الشأن التركي إلى أن هذا القرار سيزيد من تراجع وضعف مكانة تركيا إقيليما ودوليا وداخليا، ما سوف يعزز الانقسامات الداخلية في إطار الصراع الدين العلماني.

من جانبه يرى الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الخطوة سياسية بالدرجة الأولى تخدم أوهام أردوغان المتعلقة بمحاولة إحياء الخلافة العثمانية، لكنه في نفس الوقت خطوة غريبة وغير مؤلفة وتنطوي على أطماع وأبعاد تختلط فيها السياسية بالدين، وهو موجود في عدة أمثلة أخرى مثل تدخله في سوريا والعراق وشرق البحر المتوسط.

وتابع بدر الدين لـ"الوطن" أن احتفاء الإخوان ليس احتفالا دينيا بقدر كونه احتفالا سياسية وهو أمر متوقع من الاسلام السياسي لأنهم يرحبون بهذه الخطوات إنما المصلحة التركية والانتخابات لا تأخذ في الحسبان بالنسبة لهم.، لكن هذه الخطوة تؤكدا استمرار ردوغان في التصرفات الغربية وغير المبررة وغير المنطقية.

وقال المفكر القبطي جمال أسعد، إنه بالتأكيد أردوغان يحاول أن يعيد فكرة الخلافة العثمانية من خلال دغدغة العواطف الدينية الإسلامية نظرا لأن بعد سقوط القسطنطينية تحولت كنيسة أيا صوفيا والتي تعد من أقدم وأعرق الكنائس في العالم إلى مسجد ومع وصول أتا ترك الذي حول تركيا لدولة علمانية حولها إلى متحف.

وقال أسعد، في حديثه لـ"الوطن" أن كنيسة ايا صوفيا كما هي حتى الآن بنفس ترتيبها ولا يزيد عليها سوى كتابة اسماء الخلفاء الراشدين على جانبيها الاربع، ليأتي قرار أردوغان بتحوليها إلى مسجد وكأنه يرفع لواء الإسلام، وهو ما يكسبه أرضية لدى عناصر تنظيم الإخوان والبسطاء الذي بالفعل أظهروا تمجيد واحتفاء بالقرار.

وأكد أسعد أن القضية ليس في كنيسة أو مسجد وألا يجب أن ينساق أحد لهذه الناحية فالقضية تخص الرتاث الإنساني العالمي أجمه فالكنيسة أثر تاريخي مما يجعل الخطوة إساءة للتراث للانسان العالمي إنما لا تتوقف المسيحية عند بناء مسجد ولا يتوقف الإسلام عند بناء كنيسة.