أمريكا: نشعر بخيبة أمل من قرار تركيا بتحويل متحف "آيا صوفيا" لمسجد

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن شعورها بخيبة الأمل، من قرار الحكومة التركية بتحويل مجمع آيا صوفيا إلى مسجد، وفتحه أمام المصلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان "نشعر بخيبة أمل من القرار الذي اتخذته الحكومة التركية بتغيير وضع آيا صوفيا"، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأضافت "نتفهم أن الحكومة التركية لا تزال ملتزمة باستمرار دخول جميع الزائرين إلى آيا صوفيا، ونتطلع إلى الاستماع إلى خططها لمواصلة الإشراف على آيا صوفيا" لضمان استمرار إمكانية الوصول إليه دون عوائق للجميع".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقع في وقت سابق من أمس، مرسومًا يأمر بتسليم مجمع آيا صوفيا التاريخي في اسطنبول، إلى السلطة الدينية في البلاد وإعادة فتحه للصلاة.

ونشر "أردوغان" المرسوم على تويتر، مع عبارة "تهانينا" بعد فترة تزيد قليلا عن الساعة من إلغاء المحكمة الإدارية التركية العليا لمرسوم صدر في عام 1934، وجعل مجمع آيا صوفيا متحفًا.