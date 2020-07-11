مجدي الهواري: "الناس في الساحل بوس وأحضان عادي.. ثقافة طبقية"

وجه المخرج مجدي الهواري، انتقادات لاذعة تجاه بعض المصطافين بالساحل الشمالي، دون مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكتب "الهواري"، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلا: "بعض الناس هنا في الساحل، فاهمين إن كورونا خلصت".

وتابع: "لو لسه فيها شوية فهم عند فئة معينة وخايفين منهم، بيتعملوا معاهم بحذر شديد في المطاعم والكافيهات والبلاچات، وهما مع بعض عادي خالص بوس وأحضان، وآكتر من الأول كمان، ماشاء الله ثقافة طبقية".

وكان المنتج والمخرج مجدي الهواري، أعلن منذ أيام عودة عروض كايرو شو المسرحية، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.