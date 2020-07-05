مجدي الهواري عن وفاة "الجداوي" وحسن حسني: ربنا يرحم الغاليين

نعى المخرج مجدي الهواري، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا فجر اليوم.

ونشر "الهواري" صورة تجمعه بالفنانة رجاء الجداوي وحسن حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "عم حسن حسني وأمي رجاء الجداوي.. ربنا يرحم الغاليين".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.